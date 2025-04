Polícia Federal recomenda acusar Bruno Henrique por suposta fraude esportiva

Após a decisão policial, o Flamengo afirmou em nota que "não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa" e defendeu a "presunção de inocência" do jogador.

As suspeitas são referentes à derrota por 2 a 1 para o Santos, partida disputada em Brasília em novembro de 2023, na qual o atacante recebeu um cartão amarelo por uma falta e, posteriormente, um segundo por ofender o árbitro, fazendo com que fosse expulso do jogo.

A polícia encontrou várias mensagens no celular do irmão de Bruno Henrique que implicavam diretamente o atleta.

"Quando pessoal mandar tomar o 3 [terceiro cartão] liga nós hein kkkk", pediu seu irmão, segundo capturas de tela obtidas pela imprensa. "Contra o Santos", respondeu o atacante.

Em novembro de 2024, a PF já havia executado uma operação com vários mandados de buscas, incluindo a casa do atleta do Flamengo no Rio de Janeiro e seu quarto no centro de treinamento do clube carioca.

Além do jogador de 34 anos, todos os supostos apostadores foram alvos da operação, que investiga se houve violação do princípio da incerteza do resultado esportivo, um crime punível com dois a seis anos de prisão.