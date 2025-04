Senador americano chega a El Salvador para negociar retorno de deportado preso

Casado com uma americana e pai de uma criança, Ábrego García foi uma das mais de 250 pessoas expulsas para El Salvador em 15 de março pelo governo Trump, que invocou a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798.

Desde então, ele está preso em uma mega-prisão de alta segurança, apesar da ordem de um juiz federal dos EUA, apoiada pela Suprema Corte, pedindo que ele seja trazido de volta.

O governo diz que não está em seu poder trazê-lo de volta.

Van Hollen decidiu então viajar ao país centro-americano, uma iniciativa apoiada por outros congressistas democratas, dois dias depois de uma visita à Casa Branca do presidente salvadorenho Nayib Bukele, que se alinhou a Trump, dizendo que ele também não possui "o poder" para mandá-lo de volta.

"Espero reunir-me com funcionários de alto escalão do governo e ter a oportunidade de ver Ábrego García para informar sobre sua condição, mas meu propósito geral é enviar um sinal de que não vamos deixar de lutar por seu retorno", afirmou Van Hollen no vídeo.

O congressista disse que entrou em contato com a embaixada salvadorenha em Washington, mas não sabe com quem poderá se encontrar no momento.