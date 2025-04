TikTok testa notas da comunidade contra desinformação

"As notas de rodapé vão se basear no conhecimento coletivo da comunidade do TikTok e permitirão ao usuário adicionar informações relevantes ao conteúdo" da plataforma, disse Presser.

Espera-se que as notas forneçam informações sobre temas científicos, correções de estatísticas e atualizações de eventos, por exemplo. Elas também vão ser usadas em conteúdo que outras organizações e parceiros do TikTok, como a AFP, não possam verificar.

No começo do ano, a Meta encerrou seu programa de verificação de dados nos Estados Unidos, que foi substituído por classificações comunitárias semelhantes às usadas pelo X, consideradas por muitos investigadores e ONGs ineficazes no combate à desinformação.

