Ucrânia: Rubio tem reuniões em Paris; Zelensky pede 'pressão' contra Moscou

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, participa nesta quinta-feira (17) de várias reuniões em Paris com países europeus sobre a guerra na Ucrânia, conflito no qual Washington tenta atuar como mediador para conter as hostilidades.

Representado na capital francesa por seu braço direito e dois ministros, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu "pressão contra os assassinos para acabar com esta guerra e garantir uma paz duradoura".

Rubio será recebido pelo presidente francês, Emmanuel Macron, em um "almoço de trabalho" no Palácio do Eliseu, que também terá a presença de Steve Witkoff, o enviado especial de Trump que já se reuniu três vezes com o presidente russo, Vladimir Putin.