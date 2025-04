Wall Street fecha em queda diante de perspectivas econômicas dos EUA

A Bolsa de Nova York fechou com fortes quedas nesta quarta-feira (16) após os alertas do chefe do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) sobre as consequências econômicas das tarifas do presidente Donald Trump e a escalada da guerra comercial entre Pequim e Washington.

O índice Nasdaq, que concentra as ações de tecnologia, terminou em queda de 3,07%. O ampliado S&P 500 perdeu 2,24% e o Dow Jones recuou 1,73%.

O mercado americano, que já havia aberto no vermelho, foi ainda mais afetado pelas declarações do presidente do Fed, Jerome Powell, que disse que as tarifas impostas por Trump colocam o banco central em uma "situação complicada", na qual seus dois objetivos "estão em tensão".