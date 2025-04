Zoológico de Praga cria patos-mergulhões brasileiros, espécie criticamente ameaçada de extinção

Cinco filhotes do pato-mergulhão brasileiro (Mergus octosetaceus), espécie criticamente ameaçada de extinção, nasceram no zoológico de Praga, o que aumenta as esperanças de uma futura reintrodução da ave na natureza, informou um criador nesta quarta-feira (16).

Os dois machos e três fêmeas nasceram em 29 de janeiro e são os primeiros patos-mergulhões brasileiros nascidos fora da América do Sul, disse à AFP Antonin Vaidl, curador de aves do zoológico de Praga.

"O pato-mergulhão brasileiro é o único de sua espécie encontrado no Hemisfério Sul e um dos anseriformes mais ameaçados, se não o mais ameaçado de todos", explicou Vaidl, referindo-se à ordem de aves aquáticas que inclui patos e gansos.