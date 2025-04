Alcaraz vence Djere e vai às quartas de final do ATP 500 de Barcelona

O tenista espanhol Carlos Alcaraz (nº 2 do mundo) se classificou para as quartas de final do torneio ATP 500 em Barcelona nesta quinta-feira (17), após derrotar com facilidade o sérvio Laslo Djere (nº 80) por 6-2 e 6-4 em apenas uma hora e 12 minutos de jogo.

Alcaraz, o grande favorito para vencer em Barcelona, quase não teve problemas contra Djere, exceto quando o sérvio quebrou seu saque e abriu 4 a 2 no segundo set. Mas o espanhol venceu quatro games consecutivos para fechar a partida.

Nas quartas de final, Alcaraz vai enfrentar o australiano Alex de Miñaur (nº 7), que tampouco teve problemas para derrotar o britânico Jacob Fearnley (nº 74) por 6-1 e 6-2.