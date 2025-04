Ataque a tiros em universidade da Flórida deixa dois mortos

"Infelizmente, seu filho teve acesso a uma de suas armas, e foi uma dessas armas que encontramos na cena" do crime, acrescentou.

"O suposto agressor também era membro de longa data do departamento do condado de Leon, cidadão do Conselho Assessor da Juventude, e por isso esteve envolvido em uma série de programas do gabinete do xerife", detalhou McNeil.

Segundo o chefe de polícia, não "surpreende" que ele tenha tido acesso às armas.

As autoridades detalharam que as duas vítimas fatais não eram alunos da universidade.

- "Uma coisa horrível" -

Questionado por jornalistas na Casa Branca, o presidente americano, Donald Trump, disse que o incidente era "uma vergonha". É "uma coisa horrível que situações com estas aconteçam", acrescentou.