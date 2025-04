Betis e Fiorentina avançam e vão se enfrentar nas semifinais da Conference League

Fazendo valer a vitória por 2 a 0 no jogo de ida em Sevilha, o Betis avançou para as semifinais da Conference League após empatar em 1 a 1 com o polonês Jagiellonia Bialystok nesta quinta-feira (17), no jogo de volta das quartas de final.

A equipe verde e branco vai enfrentar a Fiorentina, que também se classificou ao eliminar o Celje, da Eslovênia.

Embora a Conference League esteja apenas em sua quarta edição, a Fiorentina foi vice-campeã nas duas temporadas anteriores, o que deixa o time italiano bem familiarizado com as fases finais do torneio.