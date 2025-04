Cenário que favorece aprovação do acordo UE-Mercosul deixa França sob pressão

"Em um mundo instável, as parcerias com aliados de confiança em todo o mundo, com regras claramente definidas e para benefício mútuo, são mais valiosas do que nunca", disse um porta-voz da Comissão.

Assim, deve-se aguardar para observar se a França conseguirá reunir mais apoios na oposição ao acordo, apesar do atual cenário internacional.

- Pressão -

Alemanha, a locomotiva econômica do bloco, apoia de maneira enfática a aprovação do acordo, consciente da necessidade de acesso a novos mercados para exportar seus produtos.

A ministra francesa da Agricultura, Annie Genevard, admitiu há alguns dias que a diferença de postura é uma fonte de desconforto entre França e Alemanha.

Genevard insistiu que está fora de qualquer consideração a possibilidade de "sacrificar a agricultura francesa no altar de um acordo a qualquer custo".