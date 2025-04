Imagem de menino palestino amputado ganha o World Press Photo

A imagem de um menino palestino de nove anos, que perdeu os dois braços enquanto fugia de um ataque israelense em Gaza, ganhou o prêmio principal do World Press Photo 2025 nesta quinta-feira (17).

O retrato, da fotógrafa palestina Samar Abu Elouf para o The New York Times, mostra Mahmoud Ajjour, que foi levado para Doha depois que uma explosão arrancou seus braços no ano passado.

"Trabalhar neste projeto foi uma experiência única, mas dolorosa", disse a autora ao receber o prêmio em Amsterdã.