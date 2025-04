Insegurança alimentar afeta mais de um milhão de crianças no Haiti, diz Unicef

Mais de um milhão de crianças enfrentam níveis críticos de insegurança alimentar no Haiti, segundo o Unicef, que lembrou que a violência das gangues, os deslocamentos e a falta de acesso à ajuda alimentar ameaçam as famílias vulneráveis e aumentam o risco de inanição.

No total, 2,85 milhões de crianças sofrem com diferentes níveis de insegurança alimentar, um quarto da população infantil do país caribenho assolado pela violência das gangues armadas, segundo os últimos dados da Classificação Integrada da Segurança Alimentar (CIF).

Em grande parte do Haiti, a violência armada restringiu o acesso das crianças aos alimentos. Com a piora da insegurança alimentar e os distúrbios, a situação provocou uma crise nutricional para as famílias, alertou o Fundo das Nações Unidas para a Infância em um comunicado.