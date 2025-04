Irmãos Menéndez enfrentam nova audiência para tentar mudar sua sentença nos EUA

Inicialmente, os irmãos disseram que suspeitavam que a máfia estivesse por trás do crime sangrento, já que seu pai era um poderoso executivo da música.

No entanto, durante um julgamento com grande cobertura, a equipe de defesa os retratou como vítimas de um pai violento e de uma mãe negligente e admitiu que eles cometeram o crime em legítima defesa, após anos de abuso psicológico e sexual.

A Promotoria os acusou de planejar o parricídio para obter uma herança avaliada em 14 milhões de dólares (R$ 82,3 milhões na cotação atual).

O júri inicial não conseguiu chegar a um veredicto unânime, mas em um segundo julgamento eles foram condenados à prisão perpétua.

Como o caso ganhou um novo impulso no ano passado, graças a uma minissérie e a um documentário lançados pela Netflix, os irmãos Menéndez começaram uma nova cruzada legal para sua libertação com o apoio do público e de vários de seus familiares.

Seus apoiadores afirmam que Lyle, de 57 anos, e Erik, de 54, têm comportamentos prisionais exemplares e estão prontos para se reintegrar à sociedade.