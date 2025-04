United vence Lyon e pega Athletic nas semis da Liga Europa; Tottenham e Bodö/Glimt avançam

Com esse resultado, o 'Spurs' avançou graças a um placar agregado de 2 a 1.

Sob pressão em meio a uma péssima campanha na Premier League e com o técnico Ange Postecoglou na corda-bamba, o Tottenham teve o tipo de atuação controlada que lhe faltou nesta temporada.

Depois que Hugo Ekitike, do Frankfurt, e Mathys Tel, do 'Spurs' tiveram chances de marcar no primeiro tempo, uma colisão feia entre o goleiro do time da casa, o brasileiro Kauã Santos, com James Maddison na área levou o árbitro a marcar pênalti.

Sem balançar as redes desde janeiro, Solanke não desperdiçou.

A vitória dá fôlego a Postecoglou, mantendo viva a chance do Tottenham de chegar à final em Bilbao e sua promessa de conquista um título.

Os ingleses vão enfrentar nas semis o azarão Bodö/Glimt, da Noruega, que deu continuidade ao seu conto de fadas na Liga Europa e fez história.