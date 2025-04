Meloni e Trump esperançosos sobre possível acordo tarifário entre EUA e UE

Meloni criticou as tarifas "equivocadas" de 20% sobre as exportações da UE (suspensas por 90 dias), mas se esforça para manter os laços com Washington.

Meloni é, nas palavras de Trump, uma "líder fantástica" que compartilha muitas de suas visões conservadoras. Ela é a primeira líder europeia a se reunir com Trump desde que ele começou sua guerra comercial com o bloco.

A premiê defendeu a "unidade" apesar das tensões comerciais. "Se eu não acreditasse que eles são um parceiro confiável, não estaria aqui", disse ela sobre os Estados Unidos.

Funcionários de alto escalão dos EUA afirmaram anteriormente que Meloni e Trump têm uma "relação muito especial" e acrescentaram que ela poderia ser uma ponte para um acordo tarifário entre a Europa e Washington.

"Estamos abertos, disponíveis e dispostos a fechar acordos com países que levam isso a sério. Então, espero que a Itália e a UE façam parte deles", disse um funcionário do governo Trump a repórteres.

Mas também se espera que Trump insista para que os aliados da Otan gastem mais em defesa, uma exigência enorme para uma Itália endividada.