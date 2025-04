Papa Francisco visita prisão de Roma na Quinta-Feira Santa

O papa retornou ao Vaticano em 23 de março, após 38 dias de hospitalização para tratar uma pneumonia dupla que deixou sua vida em risco. Apesar dos avanços em seu estado de saúde, o quadro do pontífice continua delicado e ele retomou progressivamente suas aparições públicas nos últimos dias.

Francisco, no entanto, não presidirá a Vigília Pascal do sábado à noite, nem a missa do Domingo de Páscoa no Vaticano, que foram delegadas a cardeais.

