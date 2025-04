Senador dos EUA é impedido de visitar migrante detido em megaprisão de El Salvador

"Ele foi sequestrado ilegalmente e mandado para o Cecot, não teve comunicação com ninguém no exterior. Sua esposa (Jennifer Vásquez) e seus advogados têm tentando entrar em contato com ele", afirmou o senador.

- Devido processo -

Na quarta-feira, Van Hollen se reuniu com o vice-presidente salvadorenho, Félix Ulloa, que lhe disse que Ábrego não podia ser devolvido aos Estados Unidos e que ele tampouco poderia visitá-lo no Cecot ou conversar com ele por telefone ou videochamada.

O senador disse que devem ser dadas garantias de que Ábrego "tenha direito ao devido processo, como exigiram os tribunais dos Estados Unidos".

Van Hollen assinalou que o governo Trump não pediu à embaixada americana em San Salvador que averigue sobre seu estado de saúde e destacou que El Salvador tem tratados internacionais a cumprir sobre os direitos dos detentos.

"Se o governo de El Salvador continuar sendo cúmplice da prisão ilegal do senhor Ábrego García na prisão de Cecot, acho que serão propostas medidas até resolvermos este assunto tão importante", advertiu.