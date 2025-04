Solidéu do papa Francisco será leiloado para ajudar ONG italiana

O dinheiro arrecadado com esta venda será destinado à ONG italiana History Life Onlus, que trabalha em projetos sociais e educativos.

"O solidéu foi entregue diretamente na residência Santa Marta", onde Jorge Bergoglio mora, "depois que o papa expressou o desejo de apoiar nosso projeto", declarou o presidente da ONG, Federico Storti.

Além do solidéu do papa, também estão sendo leiloados objetos doados por atletas italianos, como o ex-goleiro Dino Zoff, o atacante Francesco Totti e o número um do tênis mundial, Jannik Sinner.

Em 2024, o papa argentino já havia doado uma bicicleta que recebeu do ciclista colombiano Egan Bernal, vendida por 16.000 dólares (93.000 reais).

No passado, uma guitarra Gibson oferecida a João Paulo II pelo lendário BB King permitiu arrecadar 51.140 dólares (300.000 reais na cotação atual).

