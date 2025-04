Tenista ucraniana Lesia Tsurenko processa WTA por "abuso psicológico"

Na época, a tenista explicou: "Há alguns dias, conversei com o CEO da WTA, Steve Simon, e fiquei absolutamente chocada com o que ouvi. Ele mesmo me disse que era contra a guerra, mas que, se as jogadoras russas e bielorrussas a apoiavam, era a opinião delas e que eu não deveria me importar com a opinião dos outros".

Em agosto de 2024, Steve Simon foi substituído como chefe da WTA por uma mulher, Portia Archer.

Em seu texto, Tsurenko diz que sentiu "dor, medo, ataques de pânico, humilhação, ocultação de informações e pressão" daqueles ao seu redor para silenciá-la.

Contactada pela AFP, a WTA reiterou sua condenação à guerra e lembrou que tomou "inúmeras medidas para ajudar as jogadoras ucranianas", mas também insistiu que suas regras "estabelecem que as competições são abertas a todas as jogadoras que se classificam com base no mérito, e sem discriminação" e que "atletas individuais não devem ser penalizados pelas ações de seus governos".

A organização também lamenta que Tsurenko "tenha decidido entrar com um processo para tentar responsabilizar a WTA por sua angústia".

Desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, nenhum tenista, homem ou mulher, manifestou apoio ao conflito, e alguns até o denunciaram, mas as tenistas ucranianas se recusam a apertar a mão de suas adversárias russas ou bielorrussas.