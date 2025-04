Wall Street fecha sem tendência à espera de novidades na guerra comercial

No mercado de renda fixa, o rendimento dos títulos públicos dos EUA com vencimento em dez anos subiu para 4,32%, ante 4,28% no fechamento da véspera.

"O mercado concentrou-se mais nas notícias corporativas", afirmou Hogan.

No que diz respeito ao mercado acionário, a seguradora de saúde UnitedHealth ? a ação com maior peso no Dow Jones ? arrastou o índice para o território negativo.

O grupo despencou 22,38% após anunciar de surpresa um corte em suas previsões para o exercício atual, diante do aumento dos custos. No primeiro trimestre, o desempenho da empresa ficou abaixo do esperado, com um lucro líquido por ação de 7,20 dólares.

Outras empresas do setor seguiram a mesma tendência, como a Humana (-7,40%) e a Elevance Health (-2,42%).

A Alphabet, controladora do Google, perdeu 1,38% depois que um juiz federal dos EUA determinou que o buscador monopolizou o mercado de publicidade na internet.