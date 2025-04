Ataque americano contra porto no oeste do Iêmen deixa quase 40 mortos

"Trinta e oito operários e funcionários morreram e outros 102 ficaram feridos, segundo um balanço provisório da agressão americana contra o terminal de petróleo de Ras Issa", anunciou o canal Al-Masirah TV, vinculada aos huthis.

Os rebeldes começaram seus ataques no final de 2023, em apoio aos palestinos da Faixa de Gaza em meio à guerra do movimento islamista Hamas e Israel.

Os rebeldes, que controlam amplas partes do país, incluindo sua capital Sanaa, começaram seus ataques no final de 2023, em apoio aos palestinos da Faixa de Gaza em meio à guerra do movimento islamista Hamas e Israel.

Também tentam às vezes atacar diretamente o território israelense, cujo exército anunciou nesta sexta-feira ter interceptado um míssil procedente do Iêmen.

O porta-voz do Ministério da Saúde huthi, Anees Alasbahi, afirmou que entre as vítimas fatais do ataque americano estão "cinco socorristas e trabalhadores do serviço de emergência" que estavam "cumprindo seu dever".

Imagens da rede Al-Masirah mostram o incêndio e a densa fumaça que envolve os muitos navios atracados.