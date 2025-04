Bombardeios dos EUA deixam ao menos 80 mortos em porto do Iêmen

A capital e várias regiões controladas pelos huthis, como Sadá, no norte do país, tiveram manifestações nesta sexta-feira, onde foram ouvidos gritos como "morte aos Estados Unidos, morte a Israel", de acordo com imagens da Al Masirah.

"A agressão contínua contra o nosso país só levará a mais contra-ataques e ataques, confrontos e conflitos", disse o porta-voz militar dos huthis, Yahya Sari, a uma multidão em Sanaa.

O Irã, que apoia os huthis, condenou os bombardeios e os chamou de "selvagens" e de uma "flagrante violação dos princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas".

O movimento islamista palestino Hamas também denunciou uma "agressão flagrante" e um "crime de guerra comprovado".

- Uma "mensagem" para o Irã -

O governo dos Estados Unidos, que em março classificou os huthis como uma "organização terrorista", acusa este grupo de monopolizar as receitas de Ras Isa, porto situado ao norte de Hodeida, uma das cidades mais populosas do Iêmen.