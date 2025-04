Brasil dá asilo a ex-primeira dama do Peru por razões 'humanitárias', diz chanceler

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse, nesta sexta-feira (18), que o governo brasileiro concedeu asilo, por razões "humanitárias", à ex-primeira-dama peruana Nadine Heredia, condenada a 15 anos de prisão em seu país por lavagem de dinheiro.

Heredia chegou ao Brasil procedente de Lima na quarta-feira, acompanhada do filho menor, depois que a justiça peruana a condenou juntamente com o marido, o ex-presidente Ollanta Humala, pelo recebimento de contribuições ilegais da empreiteira Odebrecht e do governo venezuelano em duas campanhas presidenciais. Humala foi detido.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concedeu a ela o asilo diplomático "com base em critérios humanitários", disse Vieira em entrevista à TV Globo.