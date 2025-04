Esposa de socorrista desaparecido após ataque israelense em Gaza pede ajuda

O Exército israelense afirmou que seus soldados atiraram contra "terroristas" e "veículos suspeitos" que avançavam em sua direção com as luzes apagadas.

As imagens mostram que as ambulâncias estavam com as luzes de emergência acesas quando foram atacadas.

- "Com intenção de matar" -

"No momento do incidente, não tínhamos ideia do que tinha acontecido", disse Nsasrah, que vive em uma barraca improvisada feita de lona plástica em Khan Yunis, com seus seis filhos, há quase um ano.

O marido dela não estava entre os corpos encontrados na vala comum perto de Rafah.

Nsasrah disse que ouviu dizer que algumas ambulâncias foram cercadas pelo Exército israelense, então ela ligou para o Crescente Vermelho, já que seu marido não havia retornado do seu turno.