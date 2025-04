EUA anuncia novas tarifas portuárias para navios vinculados à China

O anúncio também introduz novos encargos para os navios de transporte de gás natural liquefeito, mas que só entrarão em vigor dentro de três anos.

Uma ficha informativa que acompanha o anúncio afirma que as tarifas não cobrirão "o transporte marítimo nos Grandes Lagos ou no Caribe, o transporte marítimo de e para os territórios dos Estados Unidos, ou as exportações de produtos básicos em navios que chegam vazios aos Estados Unidos".

"As ações do governo Trump começarão a reverter o domínio chinês, enfrentarão as ameaças à cadeia de suprimentos dos Estados Unidos e enviarão um sinal de demanda para navios construídos no país", assegurou Greer.

des/acb/mel/arm/jvb/hgs/fp

© Agence France-Presse