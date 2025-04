EUA sanciona 250 funcionários da Nicarágua no 7º aniversário dos protestos

"A administração Trump não tolerará ameaças à segurança dos Estados Unidos por parte de um regime que usa a imigração como arma e posiciona a Nicarágua como um centro para os imigrantes ilegais que tentam cruzar nossa fronteira", advertiu Rubio na rede X.

Os migrantes atravessam cada vez mais a região, usando Manágua como ponto de desembarque para prosseguir viagem por terra até o norte.

Em 2024, durante o mandato do democrata Joe Biden, Washington emitiu um alerta para notificar companhias aéreas, operadoras de voos fretados, agentes de viagens e fornecedores de serviços sobre as formas em que as redes de tráfico de migrantes exploram os serviços e transporte para facilitar a imigração irregular.

Duas empresas do setor do ouro, afiliadas ao governo nicaraguense, COMINTSA e Capital Mining, são sancionadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro americano.

