Existe vida extraterrestre? A explicação do Paradoxo de Fermi

No entanto, devido à idade e à imensidão do universo, os cientistas se perguntam há muito tempo por que ainda não tivemos um contato com extraterrestres.

"Onde está todo mundo?", perguntou Enrico Fermi a outros físicos durante um almoço em 1950.

O dilema foi chamado de Paradoxo de Fermi, que essencialmente sugere que, com tempo suficiente, "cada espécie extraterrestre deveria eventualmente ter seu próprio Elon Musk, que colonizaria a próxima estrela", explicou à AFP Jason Wright, diretor do Centro de Inteligência Extraterrestre da Universidade Estadual da Pensilvânia.

- "O grande silêncio" -

O fato de ainda não termos conhecimento de vida extraterrestre é conhecido como "o mistério do grande silêncio".

Pelo menos 75 soluções hipotéticas para o Paradoxo de Fermi foram propostas, de acordo com um livro publicado em 2015.