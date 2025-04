Homens armados disfarçados de militares matam ao menos 12 pessoas no Equador

Manabí é uma das seis províncias do Equador, além de Quito e uma localidade mineradora no sul do país, sob estado de exceção decretado pelo governo para enfrentar a violência do narcotráfico. O decreto foi renovado pelo presidente, Daniel Noboa, pouco antes das eleições de domingo, nas quais o mandatário foi reeleito com uma vantagem de 11 pontos sobre sua adversária de esquerda, Luisa González.

- Uniformes militares -

Imagens de uma câmera de segurança que circularam nas redes sociais mostram um grupo de pelo menos cinco homens entrando no recinto e disparando com fuzis automáticos contra uma centena de pessoas que estavam no evento.

Os agressores estavam vestidos com réplicas de uniformes militares, uma tática comum entre as gangues do país.

Os espectadores só conseguiram se jogar no chão, e a maioria se abrigou debaixo das arquibancadas.

Vídeos de testemunhas mostraram vários corpos espalhados pelo chão do local.