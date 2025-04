Irã e EUA iniciam segunda rodada de negociações em Roma sobre o programa nuclear

Na quinta-feira, Trump disse não ter pressa para recorrer a uma via militar. "Eu acredito que o Irã quer conversar", afirmou.

Em uma visita a Moscou, Araqchi declarou na sexta-feira que tem "sérias dúvidas sobre as intenções e motivos da parte americana. Mas participaremos, apesar de tudo, nas negociações".

"Temos consciência de que o caminho para um acordo não está isento de obstáculos", escreveu Baghai na rede social X no sábado.

O mesmo ceticismo foi destacado pelo guia supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, que também se mostrou satisfeito com a organização das reuniões.

- "Fase crucial" -

Os países ocidentais e Israel, grande inimigo do Irã como os Estados Unidos, suspeitam que o objetivo do programa nuclear é desenvolver armamento atômico. Teerã rejeita as acusações e defende seu direito ao desenvolvimento nuclear com fins civis, como a geração de energia.