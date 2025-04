Irã tem 'dúvidas' sobre intenções americanas em diálogo sobre programa nuclear

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, destacou nesta sexta-feira as 'sérias dúvidas' que o Irã tem a respeito das intenções dos Estados Unidos nas conversas sobre o programa nuclear de Teerã, que acontecerão no sábado em Roma.

O encontro acontecerá depois que o presidente americano, Donald Trump, pediu em março que as negociações sobre o programa nuclear iraniano fossem retomadas. Os países ocidentais e Israel afirmam que Teerã busca o desenvolvimento de armamento nuclear. Uma acusação que a República Islâmica nega.

No sábado, com a mediação de Omã, delegações do Irã e dos Estados Unidos se reunirão na capital italiana para abordar o assunto.