JD Vance se reúne com Meloni em Roma antes de celebrar a Páscoa no Vaticano

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, foi recebido nesta sexta-feira (18) em Roma por sua "querida amiga" Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, em um momento de guerra comercial entre Washington e a União Europeia (UE) e antes de celebrar a Páscoa no Vaticano.

Meloni, líder do partido pós-fascista 'Fratelli d'Italia', compartilha pontos de vista conservadores com JD Vance e o presidente americano Donald Trump, com quem se reuniu na quinta-feira em Washington para buscar um acordo sobre as tarifas entre os Estados Unidos e a UE.

"Hoje, prosseguiremos com as conversações sobre as tarifas", afirmou Vance aos jornalistas, antes de acrescentar que estava "simplesmente encantado por se reunir com uma querida amiga em um lugar lindo com pessoas incríveis".