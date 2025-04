Liverpool pode conquistar título da Premier League no domingo

Manchester City (5º) e Chelsea (6º), que estão dois e três pontos atrás do cobiçado quarto lugar do Nottingham Forest, jogam neste fim de semana como visitantes, no sábado contra o Everton (13º) e no domingo contra o Fulham (9º), respectivamente.

O Nottingham Forest, que perdeu seu lugar no 'pódio' do campeonato na quarta-feira, só jogará nesta rodada na segunda-feira, quando visitará o Tottenham (15º), que faz uma péssima campanha para seus padrões.

-- Programação da 33ª rodada da Premier League (horário de Brasília):

- Sábado:

(11h00) Brentford - Brighton

Crystal Palace - AFC Bournemouth