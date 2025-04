Noboa reeleito no Equador com 55,62% dos votos após fim da apuração

As missões de observação eleitoral da União Europeia, da Organização dos Estados Americanos e do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) do Equador rejeitaram as denúncias de fraude da oposição, que anunciou que solicitaria uma recontagem dos votos.

Os governos de esquerda da Colômbia e do México se abstiveram de reconhecer a vitória de Noboa após as acusações de González, herdeira política do ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017).

Mas outros líderes, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizaram o presidente pela vitória.

No poder desde novembro de 2023, Noboa estenderá seu mandato até 2029 com o desafio de enfrentar a violência relacionada às drogas em um país atolado em uma recessão econômica e em uma profunda polarização.

