Rennes vence Nantes (2-1), que fica perto da zona de rebaixamento do Francês

O Rennes venceu por 2 a 1 em casa o Nantes, que continua perigosamente perto da zona de rebaixamento da Ligue 1, nesta sexta-feira (18), no jogo que abriu a 30ª rodada do campeonato francês.

Com 30 pontos, os 'Canaris' estão na 13ª colocação, apenas três pontos à frente do Le Havre (16º), que ocupa a posição de repescagem pela permanência na primeira divisão e viaja até o Parque dos Príncipes para enfrentar no sábado o Paris Saint-Germain, campeão por antecipação.

Já o Rennes tomou provisoriamente o 10º lugar do Auxerre, em um final de temporada sem grandes ambições para ambos.