Santos confirma nova lesão de Neymar

O Santos confirmou nesta sexta-feira (18) que o atacante Neymar sofreu uma "nova lesão" muscular na coxa esquerda, sem informar quanto tempo levará para que o jogador possa retornar aos gramados.

O camisa 10 do 'Peixe', de 33 anos, deixou o campo chorando na quarta-feira após apenas 34 minutos de jogo, em sua primeira partida como titular depois de uma lesão sofrida em 2 de março, também na coxa.

O craque "sentiu novo incômodo na coxa esquerda (...) passou por exames de imagem e foi constatada uma nova lesão, agora no músculo semimembranoso", informou o Santos em mensagem no X. Neymar retornou ao clube no início do ano após uma carreira de sucesso na Europa.