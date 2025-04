Trump e democratas em pé de guerra por causa de imigrante salvadorenho

Os juízes, inclusive a Suprema Corte de maioria conservadora, pedem à administração Trump que "facilite" o retorno de Ábrego García depois que o governo reconheceu que ele foi expulso por um "erro administrativo".

E é que, em 2019, um tribunal revogou permanentemente a possibilidade de expulsá-lo para El Salvador.

O último juiz a se pronunciar em um tribunal de apelações considerou "chocante" na quinta-feira a posição do governo de se recusar a trazer de volta o salvadorenho e deixá-lo em "um limbo interminável sem recurso à justiça".

Os democratas, em dificuldades para fazer frente ao incansável republicano, que governa por decreto, se uniram em torno do imigrante salvadorenho e deram um passo à frente.

O senador Chris Van Hollen viajou ao país centro-americano, onde conseguiu se reunir com Ábrego García, detido em uma prisão de segurança máxima conhecida como Cecot.

A reunião foi realizada no restaurante de um hotel, em uma cena que contrasta com os vídeos divulgados pelo governo do presidente Nayib Bukele de supostos membros de gangues obrigados a correr encurvados até as vans que os aguardam para levá-los ao Cecot e amontoá-los em celas.