Alcaraz vence Fils e vai enfrentar Rune na final do ATP 500 de Barcelona

Campeão em Monte Carlo no último domingo e invicto nesta temporada no saibro, o ex-número 1 do mundo não perdeu um único set esta semana.

Seu último adversário no objetivo de conquistar o terceiro título no chamado 'Conde de Godó' será o dinamarquês Rune, 13º no ranking da ATP, que antes havia derrotado o russo Karen Khachanov (nº 27) por 6-3 e 6-2.

Finalista em Indian Wells, Rune foi depois eliminado na primeira rodada em Miami e na semana passada em Monte Carlo, mas o dinamarquês de 21 anos recuperou seu bom nível em Barcelona.

Nas quartas de final, ele eliminou o atual campeão Casper Ruud.

No domingo, ele vai buscar o quinto título de sua carreira e acabar com um jejum que vigora desde o torneio ATP 500 de Munique em 2023.

Após um início de partida em que os dois tenistas foram sólidos em seus serviços, Rune começou a colocar Khachanov em apuros. No sétimo game, com o placar em 3 a 3, ele conseguiu a quebra que o levou a vencer o primeiro set por 6-3.