City vence Everton no fim (2-0) e segue firme na luta por vaga na Champions

Na reta final, o Aston Villa garantiu a vitória com um gol contra de Dan Burn (73') e um golaço de Amadou Onana (75'), fechando uma goleada que mostra que a eliminação europeia não abalou o moral da equipe.

Na disputa pelas vagas da Liga Europa e da Conference League, o maior perdedor do dia foi o Bournemouth (8º, 49 pontos), que apenas empatou em 0 a 0 em casa com o Crystal Palace, que jogou com um homem a menos durante metade da partida.

O Brighton (10º, 48 pontos) viveu um pesadelo na visita ao Brentford, com uma derrota por 4 a 2, a expulsão do atacante João Pedro por falta e a preocupante saída do zagueiro Jan Paul van Hecke de maca, vítima de um choque com a cabeça nos acréscimos.

Foi também nos descontos que o Southampton, já rebaixado, arrancou o empate (1-1) do West Ham com um gol de Lesley Ugochukwu (90'+2), meio-campista francês emprestado pelo Chelsea.

Os 'Hammers', na 16ª colocação, não vencem desde o dia 27 de fevereiro.

--- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação: