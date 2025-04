Desabamento de prédio deixa ao menos 11 mortos na Índia

Pelo menos 11 pessoas, entre elas três crianças, morreram em Nova Delhi, neste sábado (19), no desabamento de um prédio residencial nos arredores da capital indiana, indicaram as autoridades e a mídia local.

O incidente ocorreu durante a madrugada em um bairro no nordeste da cidade, onde vivem principalmente imigrantes de outras partes do país. As equipes de resgate passaram o dia todo buscando entre os escombros.

Onze pessoas foram declaradas mortas, informou o canal NDTV, embora outras 11 tenham sido resgatadas e levadas ao hospital. Cinco ainda estavam sendo tratadas, segundo a emissora.