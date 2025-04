Em uma Gaza afetada pela fome, palestinos recorrem à carne de tartaruga

Segundo o Escritório para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) da ONU, atualmente a Faixa de Gaza enfrenta provavelmente "a pior" situação humanitária desde que o início do conflito, desencadeado pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

Em junho do ano passado, trabalhadores humanitários afirmaram que a situação de alguns palestinos era tão precária que haviam sido forçados a recorrer a alimentos para animais ou a comer grama, e até mesmo a beber águas residuais.

Em 19 de janeiro, no entanto, entrou em vigor uma trégua que facilitou a passagem de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza. A pausa nas hostilidades foi novamente interrompida por Israel, que em 18 de março retomou as operações militares no território palestino.

Segundo Abdul Halim Qanan, enquanto aguardam por alimentos melhores, as tartarugas são mortas seguindo o rito halal, conforme os preceitos da religião muçulmana.

"Se não houvesse fome, não comeríamos (tartarugas), mas temos que compensar com algo (a falta de proteínas)", argumenta.

