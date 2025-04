JD Vance discute questão dos refugiados durante visita ao Vaticano

Apesar do estado de saúde frágil após uma grave pneumonia e ainda em recuperação, o papa recebeu o rei inglês Charles III no início de abril e apareceu várias vezes em público nos últimos dias.

Católico fervoroso, JD Vance se reuniu por mais de uma hora no Palácio Apostólico com o cardeal italiano Pietro Parolin, secretário de Estado e número dois do Vaticano, assim como com o monsenhor Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados.

A reunião "cordial" abordou "a situação internacional, em particular nos países marcados pela guerra, as tensões políticas e situações humanitárias difíceis, com atenção especial para os migrantes, refugiados e prisioneiros", afirmou o Vaticano em um comunicado.

Em fevereiro, o papa argentino provocou a indignação da Casa Branca ao condenar, em uma carta aos bispos americanos, as expulsões em larga escala de migrantes promovidas por Donald Trump, um cenário que chamou de "grande crise".

Em 2024, o pontífice fez comentários durante a campanha eleitoral americana, algo incomum, ao qualificar de "loucura" a atitude hostil em relação aos migrantes e ao criticar personalidades católicas de direita por suas posições, muito conservadoras em sua opinião.

Vance é próximo da ala conservadora da Igreja Católica americana, que critica o papa argentino por suas posições sobre os migrantes, os fiéis do movimento LGBT ou por algumas questões de justiça social.