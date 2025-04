Milhares saem às ruas nos EUA em nova onda de protestos contra Trump

Milhares de manifestantes se reuniram neste sábado (19) em Nova York, Washington e outras cidades dos Estados Unidos em uma segunda série de protestos contra o presidente Donald Trump e suas políticas de linha dura.

Em Nova York, manifestantes de todas as idades se concentraram em frente à Biblioteca Pública, perto da Trump Tower, com cartazes que o acusam de atacar as instituições democráticas e a independência judicial.

Muitos criticaram a política do republicano baseada em deportações e batidas contra imigrantes sem documentos.