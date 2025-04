Número de mortos em incêndio em barco na RD Congo é rebaixado para 33

"Contamos 195 sobreviventes (22 queimados atendidos no hospital de Wangata), 33 mortos (29 já enterrados e quatro ainda no necrotério)", declarou o prefeito deste município do noroeste do país.

Mbandaka é a capital da província do Equador, na confluência dos rios Ruki e Congo, o mais profundo do mundo.

Viajavam na embarcação de madeira mais de 200 pessoas quando o incêndio começou, informou Balo.

Joséphine-Pacifiqui Lokumu, líder de uma delegação de deputados nacionais na região, reportou inicialmente 143 mortos no desastre e Joseph Lokondo, um líder da sociedade civil local que ajudou a enterrar muitos dos corpos, deu um balanço provisório de 145 mortos.

- Poucas chances de encontrar sobreviventes -

Segundo Lokumu, o incêndio começou quando "uma mulher acendeu as brasas para cozinhar" na embarcação e o combustível que estava perto explodiu.