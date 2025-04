Número de mortos em incêndio em barco na RD Congo é rebaixado para 33

"Contamos 195 sobreviventes (22 queimados atendidos no hospital de Wangata), 33 mortos (29 já enterrados e quatro ainda no necrotério)", declarou o prefeito do município do noroeste do país.

A tragédia aconteceu em Mbandaka, capital da província do Equador, na confluência dos rios Ruki e Congo, que é o mais profundo do mundo.

