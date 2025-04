Papa Francisco deseja 'Feliz Páscoa' aos fiéis na Praça São Pedro

Na noite de sábado, o cardeal italiano Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, presidiu a Vigília Pascal em meio a milhares de velas que iluminaram os arredores da basílica de São Pedro.

Antes do Domingo de Páscoa, a única atividade pública da Semana Santa com participação de Jorge Bergoglio havia sido a visita a uma prisão no centro de Roma, na quinta-feira, onde o papa se reuniu com quase 70 detentos.

Debilitado por problemas de saúde e várias intervenções cirúrgicas, Francisco esteve à beira da morte por duas vezes durante sua última internação, de 38 dias, no hospital Gemelli, de onde recebeu alta em 23 de março.

Em suas últimas aparições públicas, ele não utilizava cânulas nasais para oxigênio, o que indica que sua saúde está melhorando graças à reabilitação.

Em um momento incomum, os cristãos de todo o mundo celebram este ano a Páscoa no mesmo dia, com a coincidência dos calendários gregoriano - seguido por católicos e protestantes - e juliano - seguido pelos ortodoxos.

