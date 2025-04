Pequim sedia primeira meia maratona de robôs humanoides

Um pequeno androide, que no início caiu no chão, depois conseguiu ficar de pé, sob aclamação do público. Outro, desenhado com aparência de Transformer, se desviou da trajetória e colidiu com uma barreira.

Cenas que os participantes humanos, que corriam em uma pista separada, imortalizaram com seus smartphones.

O primeiro robô a cruzar a linha de chegada após 2 horas, 40 minutos e 42 segundos, foi o maior androide da competição. Chamado "Tiangong Ultra", ele mede 1,80 metros e pesa 52 quilos.

A título de comparação, o vencedor da prova em carne e osso demorou 1 hora, 2 minutos e 32 segundos para concluí-la, segundo um veículo de imprensa oficial.

Tang Jian, o diretor de tecnologia no Centro de Inovação de Robôs Humanoides de Pequim, instituição que criou o "Tiangong Ultra", declarou à imprensa se sentir "muito satisfeito".

"Tínhamos três objetivos: ficar em primeiro lugar, completar a meia maratona com um único robô [...] e terminar a corrida em menos de três horas", afirmou.