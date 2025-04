PSG segue invicto no Francês após vitória sobre o Le Havre (2-1)

Faltando quatro rodadas para o fim do campeonato francês, o título já garantido e as semifinais da Liga dos Campeões em mente, fechar a temporada do campeonato sem sofrer uma derrota parece próximo para um time que empatou apenas cinco vezes em 29 partidas e está entrando na reta final em seu melhor momento do ano.

Esta partida foi disputada com uma das arquibancadas do Parque dos Príncipes parcialmente fechada (devido a uma sanção por faixas contra o ex-jogador do PSG Adrien Rabiot e sua mãe) e na presença do emir do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani.

Luis Enrique fez várias mudanças após o duelo de ida e volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Aston Villa (3-1 e 2-3) que colocou os parisienses nas semifinais, onde enfrentarão o Arsenal.

Apenas dois titulares da partida do meio da semana em Birmingham começaram jogando contra o Le Havre: Achraf Hakimi, que permaneceu em campo por uma hora, e Bradley Barcola.

O PSG, muito superior ao seu adversário em termos de qualidade, domínio e posse de bola, ainda assim não chegou perto do seu melhor nível.

E ficou clara a falta de entrosamento do inédito time titular, com jogadores como Senny Mayulu no meio de campo, Warren Zaïre-Emery na lateral-esquerda e Ibrahim Mbaye na ponta-direita, assim como a entrada de Presnel Kimpembe a dez minutos do fim no miolo da zaga, usando a braçadeira de capitão, sob aplausos da torcida.