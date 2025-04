Shelton elimina Cerúndolo e vai enfrentar Zverev na final do ATP 500 de Munique

O tenista americano Ben Shelton (nº 15 do mundo) derrotou o argentino Francisco Cerúndolo (22º) com parciais de 2-6, 7-6 (9/7) e 6-4 neste sábado (19) e se classificou para a decisão do torneio ATP 500 de Munique.

Shelton vai enfrentar em sua primeira final da temporada o alemão Alexander Zverev (3º), que derrotou o húngaro Fabian Marozsan (77º) na segunda semifinal por 7-6 (7/3) e 6-3.

Dominado completamente no primeiro set, Shelton conseguiu virar o jogo no segundo, quebrando o saque do argentino logo no início.