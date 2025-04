Sporting e Benfica vencem na rodada e seguem no topo do Campeonato Português

A briga continua acirrada no topo da tabela do Campeonato Português, no momento em que restam quatro rodadas para o fim.

O Sporting, que havia vencido o jogo de sexta-feira, está agora empatado empatado em pontos com o vizinho Benfica, que venceu neste sábado (19) na visita ao Vitoria de Guimarães (3-0).

Após o triunfo sobre o Moreirense, por 3 a 1, com um hat-trick do atacante sueco Viktor Gyökeres, o Sporting, com 72 pontos, transferiu a pressão para as 'Águias', que responderam com firmeza no dia seguinte, com uma dobradinha do seu artilheiro, o grego Vangelis Pavlidis, e outro gol do espanhol Álvaro Carreras, para fechar a 30ª rodada também com 72 pontos.