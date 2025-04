Suprema Corte dos EUA suspende deportação de venezuelanos do Texas

"O governo é instruído a não remover nenhum membro da suposta classe de detidos dos Estados Unidos até nova ordem deste tribunal", afirma a breve ordem da Suprema Corte emitida na madrugada de sábado.

A decisão responde ao recurso de emergência apresentado por advogados de direitos humanos para frear a deportação de migrantes atualmente retidos em um centro do estado do Texas (sul dos Estados Unidos).

No recurso apresentado na sexta-feira à noite, a União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU, na sigla em inglês) argumentou que foi comunicado ao grupo de venezuelanos retidos no Texas que eles "seriam expulsos de maneira iminente" com base na lei de 1798.

Os advogados de vários venezuelanos deportados previamente insistem que seus clientes não eram membros do 'Tren de Aragua' e afirmam que não haviam cometido crimes e que, em grande medida, foram alvos da campanha pelas tatuagens em seus corpos.

Trump, que durante a campanha eleitoral prometeu expulsar milhões de migrantes sem documentos, acusou a Venezuela de "perpetrar uma invasão" dos Estados Unidos com a entrada no território americano de supostos membros do 'Tren de Aragua'.

Oportunidade de defesa

A Suprema Corte já havia afirmado no início do mês que qualquer pessoa em um processo de deportação no âmbito da lei do século XVIII deveria ter a oportunidade de contestar judicialmente a expulsão.